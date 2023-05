Industria Felix, il ministro Fitto: «Turismo importante per concentrare gli investimenti e far crescere le pmi»

«Il turismo per l’Italia, e per la Puglia, rappresenta certamente uno degli elementi più importanti su cui cercare di concentrare gli investimenti. È il lavoro che stiamo facendo in questo periodo e che può essere una grande opportunità anche per rafforzare il sostegno alle pmi e mettere in campo sistemi che possano accompagnare questa crescita sul fronte dell’innovazione, della capacità di adeguarsi e di essere competitivo del nostro sistema imprenditoriale».

Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto intervenuto giovedì sera tramite videomessaggio al 50esimo evento Industria Felix svolto a Gallipoli al Grand Hotel Costa Brada e dedicato all’industria turistica pugliese. «Bisogna lavorare – ha aggiunto il ministro – sulla qualità della nostra offerta turistica, su un rafforzamento delle infrastrutture del territorio e su una serie di servizi fondamentali.

Il turismo non è un settore verticale ma è un settore orizzontale, che ha bisogno di un insieme di politiche di intervento che possano sostenerlo in modo forte partendo da quelle citate prima. In questi giorni il Governo sta lavorando per poter mettere insieme alcuni aspetti fondamentali che sono quelli della revisione del Pnrr insieme al coordinamento di questo piano con le politiche del Fondo di sviluppo e coesione. Avere un insieme chiaro di interventi – ha concluso il ministro Fitto – che possano, in una visione unica, dare una risposta organica ai differenti settori».

Nel corso dell’evento, organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto e fondato da Michele Montemurro in supplemento a Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Confindustria Puglia, Simest (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento, con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Plus Innovation, M&L Consulting Group, WeShort, sono state premiate 112 società di capitali con sede legale in Puglia: agroalimentare (34 aziende premiate), comunicazione/cultura/informazione/intrattenimento (16), moda (13), ristorazione (10), turismo (25) e vitivinicoltura (14). La provincia di Lecce è risultata la più performante rispetto ai settori analizzati perché le società hanno aumentato il fatturato del 39,5% rispetto all’anno precedente, mentre i settori che sono cresciuti di più, evidentemente perché danneggiati maggiormente dall’anno orribile del Covid, sono stati turismo (+53%) e ristorazione (+42,8%).

I saluti iniziali, nell’evento presentato da Michele Montemurro e Enrica Frassanito, sono stati portati dal proprietario del Grand Hotel Costa Brada Antonio Filograna Sergio e dal presidente di Confindustria Lecce Nicola Delle Donne.

Al talk hanno partecipato Marco Gabbiani, senior manager dell’Investment banking di Banca Mediolanum, Giovanni Palasciano, partner di Ria Grant Thornton, Valerio Locatelli, founder di M&L Consulting Group, Alessandro Loprieno, founder di WeShort, mentre è intervenuto da remoto Giovanni Riefoli, amministratore e fondatore di Plus Innovation. Lo studio sulle prospettive di crescita, rischio e sostenibilità sulle società pugliesi è stato presentato del senior sales director di Cerved Group Enrico Fulfaro.

Mentre durante le premiazioni sono intervenuti per Banca Mediolanum il private banker Pietro Ardito e il global family banker Giovanni Baldari, i componenti del Comitato scientifico di Industria Felix Michele Chieffi e Francesco Lenoci, la partner di M&L Consulting Group Marta Brillo, il vicepresidente dell’A.C. Industria Felix Vito Clemente, per l’Università di Bari Francesco Sporta Caputi e il docente dell’Università Luiss Guido Carli e portavoce del Comitato scientifico di Industria Felix Cesare Pozzi.