Un 55enne di Palagiano (TA) è morto stamattina dopo aver sfondato con la sua auto le barriere di un cavalcavia per poi precipitare, dopo un volo di circa 5 metri, sulla strada sottostante. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, è avvenuto nei pressi della rotatoria da cui si accede alla strada per Massafra. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia.