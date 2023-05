Laterza: coltiva marijuana in casa, denunciato 28enne

Nella mattinata di ieri, a Laterza (TA), i Carabinieri del NOR della Compagnia di Castellaneta coadiuvati con i colleghi delle Stazioni di Laterza e Marina di Ginosa, nel corso di una serie di servizi sul territorio finalizzati al contrasto dei reati inerenti gli stupefacenti, hanno denunciato in stato di libertà un giovane del posto, trovato in possesso di un considerevole quantitativo di marijuana nonché di tutto il necessario per coltivare ed essiccare lo stupefacente.

Difatti, a seguito di perquisizione presso l’abitazione del 28enne, i carabinieri si sono imbattuti in una piccola serra domestica, realizzata artigianalmente contenente 6 vasi all’interno di ognuno dei quali vi era stato piantumato un piccolo arbusto, verosimilmente di sostanza stupefacente del tipo “Cannabis Indica”.

Sono state rinvenute, inoltre, 3 buste in cellophane contenenti oltre 200 g di fogliame di “Cannabis Indica”, 3 ventilatori, 1 termostato con pannello riflettente, un alimentatore elettrico e tubi di alluminio.

Tutto il suddetto materiale e lo stupefacente sono stati sottoposti a sequestro e consegnati al Laboratorio di Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Taranto, mentre il ragazzo, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato denunciato in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica.