Sciopero Generale Confederale indetto da USB per la giornata del 26 Maggio

Nota USB. “Venerdì 26 maggio i lavoratori pubblici e privati, gli appartenenti alle graduatorie civiche ed i precari del lavoro, aderenti allo Sciopero Confederale indetto da USB, terranno un presidio, a partire dalle ore 09:00, nella zona antistante la Prefettura di Taranto per chiedere al dottor Demetrio Martino un incontro.

Gli aderenti allo sciopero, dopo aver incontrato il Prefetto, in corteo e per il tragitto più breve, raggiungeranno Palazzo di Città, in Piazza Municipio, ove stazioneranno chiedendo un incontro al Sindaco di Taranto su tutte le problematiche dei precari, degli idonei non vincitori delle graduatorie civiche, dei lavoratori pubblici e privati, dei dipendenti dall’Amministrazione Comunale di Taranto. La fine della manifestazione è fissata per le ore 13:00.”