Puglia, Industria Felix premia 112 imprese dell’industria turistica

Alte onorificenze di bilancio a 34 aziende dell’agroalimentare, 25 del turismo, 16 della cultura, 14 della vitivinicoltura, 13 della moda e 10 della ristorazione

Saranno 112 le società di capitali con sede legale in Puglia ad essere premiate in occasione del 50esimo evento Industria Felix, 5a edizione de “L’industria turistica pugliese”, in programma giovedì pomeriggio 25 maggio per la prima volta a Gallipoli al Grand Hotel Costa Brada. Le aziende che saranno insignite dell’Alta onorificenza di bilancio sono quelle più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e alcune anche sostenibili limitatamente a quei settori che svolgono un ruolo strategico per lo sviluppo dell’industria turistica: agroalimentare (34 aziende premiate), comunicazione/cultura/informazione/intrattenimento (16), moda (13), ristorazione (10), turismo (25) e vitivinicoltura (14). Le conclusioni saranno affidate al ministro Raffaele Fitto (tramite videomessaggio a causa di concomitanti impegni istituzionali a Roma) e al docente dell’Università Luiss Guido Carli e portavoce del Comitato scientifico di Industria Felix Cesare Pozzi.

L’evento è organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto e fondato da Michele Montemurro in supplemento a Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Confindustria Puglia, Simest (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento, con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Plus Innovation, M&L Consulting Group, WeShort. IFM supporta gli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

I saluti iniziali saranno portati dal proprietario del Grand Hotel Costa Brada Antonio Filograna Sergio e dal presidente di Confindustria Lecce Nicola Delle Donne. Gli ospiti del talk saranno Marco Gabbiani, senior manager dell’Investment banking di Banca Mediolanum, Giovanni Palasciano, partner di Ria Grant Thornton, Valerio Locatelli, founder di M&L Consulting Group, Alessandro Loprieno, founder di WeShort, mentre interverrà da remoto Giovanni Riefoli, amministratore e fondatore di Plus Innovation. Sarà presentato in anteprima uno studio sulle prospettive di crescita, rischio e sostenibilità sulle società pugliesi a cura del senior sales director di Cerved Group Enrico Fulfaro. Durante le premiazioni interveranno per Banca Mediolanum il private banker Pietro Ardito e il global family banker Giovanni Baldari, i componenti del Comitato scientifico di Industria Felix Michele Chieffi e Francesco Lenoci, il partner di M&L Consulting Group Alessandro Mattii, il vicepresidente dell’A.C. Industria Felix Vito Clemente e per l’Università di Bari Francesco Sporta Caputi. L’evento sarà moderato da Enrica Frassanito e dal direttore responsabile di IFM Michele Montemurro.

Qui di seguito i nomi delle 112 aziende della Puglia che saranno premiate alla presenza dei vertici aziendali distinte per settore e provincia in relazione alla sede legale.

AGROALIMENTARE (34). Bari (13): Castello S.R.L., Dolce Bontà – Industria Alimentari Dolciaria – S.R.L., Dulciar S.R.L., Food Service S.R.L., Forza Vitale Italia S.R.L., GR.A.M.M. Gruppo Alimentare Mediterraneo Milo S.R.L., Ignalat S.R.L., Oropan S.P.A., Panbiscò S.R.L., Pastificio Dibenedetto S.R.L., Pastificio Riscossa F.lli Mastromauro S.P.A., Quasani Società Agricola A R.L., Sempreverde S.R.L. Società Agricola. Barletta Andria Trani (8): Apulia Food S.R.L., Caseificio Andriese – Bonta’ Genuina S.R.L., Di Lecce Nicola S.R.L., Il Pastaio Di Maffei Savino & C. S.R.L., Luliva S.R.L., Naturbio Società Agricola S.R.L., Olio Levante S.R.L., Sinisi S.R.L. Società Unipersonale. Foggia (5): Borrelli – Lavorazione Prodotti Alimentari – S.R.L., Iposea (Industria Pugliese Olive in Salamoia Erbe Aromatiche) S.R.L., Masiello Food S.R.L., Ortore S.R.L., Sottolestelle S.R.L. Società Benefit. Brindisi (3): Renna S.R.L., Soave S.R.L., Soavegel S.R.L.. Lecce (3): Fornopronto S.R.L., Maglio Arte Dolciaria S.R.L., Trentin Società Agricola S.R.L.. Taranto (2): Caffè Ninfole S.P.A., Europan-Sud S.R.L..

COMUNICAZIONE, CULTURA, INFORMAZIONE E INTRATTENIMENTO (16). Lecce (8): Borè S.R.L., Galileopro S.P.A., Grafitex S.R.L., Imago Società Cooperativa Sociale, Le Cinque Vele S.R.L., Lido San Giovanni Francesco Ravenna S.R.L., Perruccio S.R.L., Willo S.R.L.. Bari (6): Brain Pull Società Cooperativa, Editrice L’immagine S.R.L., Grotte Di Castellana S.R.L., Plc Group S.R.L., Pubblicità & Stampa S.R.L., Roflex S.R.L.. Bat (2): Vision Management S.R.L., World Affiliate S.R.L..

MODA (13). BAT (6): Calzaturificio Flex Line S.R.L., Formeidee S.R.L., Gfm Group S.R.L., Nea S.R.L., Pezzol Industries S.R.L., Rockstar S.R.L.S.. Lecce (5): Brand Label S.R.L., GDA S.R.L., Gianel Shoes S.R.L., Specchiamoda S.R.L., Tre Gi S.R.L.. Bari (2): Dema Service S.R.L., Gruppo Tessile Logama S.R.L..

RISTORAZIONE (10). Bari (5): De.Gi.Vi. S.R.L., Gruppo Scirocco S.R.L., Hotel Grotta Palazzese S.R.L., Pastore S.R.L., Val.Sea. S.R.L.. Lecce (3): Ma.De.Ma. S.R.L., Pellegrino Vending S.R.L., Vincenzo Maglio S.R.L.. Bat (1): Villa Bianchi S.R.L.. Foggia (1)

Sud Matic S.R.L..

TURISMO (25). Lecce (14): A.Ge.T. S.R.L., Artwork Società Cooperativa Sociale, Aus & Meson S.R.L., Barbarhouse S.R.L., Camping La Vecchia Torre S.R.L., Gami S.R.L., L’autoparco S.R.L., M.A.Gi.C. Vacanze S.R.L., Mediterraneo S.R.L., Progetto Verde S.R.L., Star S.R.L., Tenuta Agricola Le Pajare S.R.L., Torre Castiglione Camping S.R.L., Vacanzedigital S.R.L.. Bari (3): Getur Levante S.R.L., Greenblu S.R.L., Trulli Holiday S.R.L.S.. Brindisi (3): Albergo Ristorante Tre Trulli S.R.L., Pineta Al Mare S.R.L., Vacanze In Puglia S.R.L.. Foggia (3): Ad International Assistance S.R.L., Di Giorgio S.R.L., MHG S.R.L.. Taranto (2): Ca.De.Me. – Campo Dei Messapi – S.R.L., Domus S.R.L..

VITIVINICOLTURA (14). Lecce (4): Agricola Società Cooperativa Agricola, Azienda Vinicola Cantele S.R.L., Castello Monaci S.R.L., Menhir Salento S.P.A.. Taranto (3): Cantine San Giorgio S.R.L., Cantolio Manduria Soc.Coop. Agricola, Produttori Vini Manduria Soc. Coop. Agricola. Bari (2): Didasca Vini S.R.L., I Pastini S.R.L. Società Agricola. BAT (2): Azienda Vinicola Rivera S.P.A., Petroni Vini S.R.L.. Foggia (2): Daunia Mosti S.R.L., Vinicola Dell’olio S.R.L.. Brindisi (1): Cantina Sociale Cooperativa Di San Donaci Società Cooperativa Agricola.