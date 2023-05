Oggi la cerimonia in ricordo della strage di Capaci

L’assessora al Welfare Rosa Barone ha partecipato questa mattina nella Corte di Appello di Bari alla cerimonia in ricordo della strage di Capaci nella quale morirono il giudice Falcone, sua moglie e gli agenti della sua scorta.

Alla cerimonia hanno preso parte autorità militari e religiose e l’attore Riccardo Scamarcio, che ha letto passi di alcuni scritti del giudice Falcone sul ruolo della Magistratura nella lotta alla mafia, frutto delle sue indagini sulla criminalità organizzata. Tra gli altri erano presenti il procuratore di Bari Riccardo Rossi e il presidente della Corte di Appello di Bari Francesco Cassano.

“Quello che è successo 31 anni fa a Capaci – ha dichiarato l’assessora Barone – ha segnato la storia del nostro Paese. Una data che è diventata un punto di riferimento per intere generazioni ed è bello vedere qui oggi anche tanti giovani, in virtù del fatto che quello che è stato non sarà dimenticato. La data di oggi segna uno spartiacque nella lotta alla mafia e abbiamo il dovere di continuare a ricordarla. Ognuno deve fare la sua parte: sta a noi Istituzioni supportare la Magistratura e i cittadini perbene. Uniti per un unico obiettivo”.