Melucci: «La città ha bisogno di stabilità e affidabilità»

“A conclusione di un’importante tornata di confronti politici, in occasione del giro di boa rappresentato dal primo anno di questa nuova amministrazione comunale, desidero ringraziare i gruppi consiliari e gli esponenti provinciali del Partito Democratico, di Taranto 2030, di CON, dei Riformisti per la Puglia, di Europa Verde, del M5S e di Taranto Crea.

Sono lieto che, nell’interesse della città, in questa fase assai impegnativa, tutti gli attuali gruppi di maggioranza abbiano sgomberato il campo da situazioni confuse e qualche incomprensione, nonché abbiano inteso confermare senza riserve la propria disciplinata adesione al programma elettorale scelto dai cittadini lo scorso mese di giugno.

Quello stesso programma amministrativo che, data la sua portata per il futuro dell’intera comunità, lo ribadisco serenamente, è a disposizione di tutti coloro volessero, in base ai suoi principi e ai suoi obiettivi, fornire ancora un contributo, nell’aula consiliare come in città.

E se è sempre auspicabile e legittimo che anche il singolo consigliere comunale nell’interesse della collettività esprima i suoi indirizzi, specie su materie di dettaglio, purtroppo non può essere ulteriormente assecondata l’abitudine, per chi rappresenta certi numeri, di condizionare continuamente la vita dell’amministrazione comunale, di discostarsi nel consenso su argomenti cruciali quali i piani urbanistici, gli assetti delle società partecipate o persino l’accordo di programma per l’ex Ilva. Altrimenti è così che si tradisce il mandato elettorale, non c’è equilibrio che tenga, a nulla servendo agitare ogni momento lo spauracchio di nuovi ingressi entro quel perimetro di maggioranza, per altro a opera di forze politiche già in parte candidate con la coalizione Ecosistema Taranto del 2022, ovvero già in dialogo con il livello regionale.

Per tutte le considerazioni sopra riportate, seguirà certamente qualche correttivo alla compagine amministrativa, poiché dossier di grande rilevanza e complessità richiedono ora nuove competenze ed energie, oltre a una maggiore affidabilità proprio in relazione a quel programma. Tuttavia, si cercherà, al solito, di garantire il corretto coinvolgimento di tutti gli attori politici.”

Lo dichiara Rinaldo Melucci, Sindaco del Comune di Taranto e Presidente della Provincia di Taranto.