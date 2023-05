Internalizzazioni Sanitaservice. Usb: “Dopo fase di stabilità, sarà il tempo del confronto”

“La risoluzione della vertenza della Sanitaservice con riferimento al 118, attraverso l’internalizzazione, è stata ottenuta grazie alla disponibilità al confronto mostrata dall’azienda in ogni fase, anche in momenti più particolari, in cui erano evidenti alcune criticità, fisiologiche durante il passaggio. Passaggio dalle associazioni alla Sanitaservice, che peraltro ha messo in luce la professionalità degli autisti e dei soccorritori.

Tutto ciò ha contribuito a rendere fluida la partenza della nuova gestione del servizio. Dopo il momento in cui si stabilizza il servizio e questo diventa “normale”, dovremo aprire un confronto sereno, leale e costruttivo, mai strumentale, per ottenere migliori condizioni per lavoratori ed un servizio più opportuno. Ottima dal nostro punto di vista la collaborazione con un’ azienda disposta ad ascoltare e ad aprirsi al dialogo. Per questo ringraziamo l’amministratore unico della Sanitaservice Maria Rosa Di Leo ed il direttore amministrativo della Asl Vito Santoro.”

Nota del Coordinamento provinciale Usb