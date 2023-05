Circolo PD Pulsano: “Chiudere le buche delle strade, un’emergenza”

“Sindaco, cortesemente, si occupi di colmare le buche che rendono pericoloso il transito anche nelle vie di maggior traffico nella nostra Pulsano. Sono ben consapevole che la sua amministrazione si è insediata appena una settimana fa, ma la mia segnalazione, che poi è quella di ogni pulsanese, lei capirà che è indifferibile.

Ovviamente per il resto le lasciamo tutto il tempo necessario per acquisire le notizie sullo stato dell’arte delle varie questioni. Questo invito è peraltro formulato in attesa di sfidare la sua amministrazione sulle politiche di sviluppo e sulle importanti questioni che tutte le forze politiche hanno dibattuto in campagna elettorale. C’è stato il tempo del “dire“ adesso è il tempo del “fare”, la nostra è un’opposizione che punta a risolvere i problemi”, conclude la nota di Marcella Di Maggio, Presidente del Circolo PD PULSANO.