Bilancio di previsione della Provincia approvato dall’assemblea dei sindaci

Lo schema di bilancio di previsione dell’Ente Provincia di Taranto per il periodo 2023-2025 incassa il parere favorevole anche da parte dell’Assemblea dei Sindaci dei Comuni ionici. La via libera all’importante documento si è registrata nel pomeriggio odierno al termine della riunione che, convocata dal presidente dell’Amministrazione provinciale, Rinaldo Melucci, ha visto la partecipazione di 18 primi cittadini, tutti collegati in videoconferenza.

Dei votanti soltanto tre si sono astenuti, ma solo perché essendo in carica da pochissimi giorni non hanno avuto modo di visionare la documentazione necessaria per esprimere il proprio parere. A margine dell’Assemblea, il presidente Melucci si è congratulato con i sindaci neoeletti formulando loro gli auguri di buon lavoro.