Nuove colonnine elettriche, l’amministrazione investe sulla mobilità sostenibile

La rete cittadina di postazioni di ricarica cresce, grazie all’installazione delle nuove colonnine targate Acea Energia in collaborazione con l’amministrazione Melucci.

Alle 24 postazioni di EnelX già operative da mesi, quindi, se ne aggiungono altre 12 destinate ai veicoli elettrici, con relativi stalli di sosta dedicati. Le nuove colonnine saranno attive per l’inizio di questa estate, nel frattempo l’assessore alla Mobilità Sostenibile Mattia Giorno ha compiuto una serie di sopralluoghi alle postazioni interessate, sparse sull’intero territorio cittadino.

«Grazie all’accordo con Acea Energia – le parole di Giorno – porteremo avanti questa attività speditamente, seguendo con attenzione i lavori: è un altro passo in avanti per promuovere la mobilità sostenibile, anche in vista dell’imminente attivazione del servizio di “car sharing” con mezzi a trazione elettrica. È soprattutto il nostro ulteriore contributo al processo di transizione che sta interessando Taranto in particolare, ma l’intero territorio nazionale in generale, affinché la sostenibilità sia una prospettiva concreta per il territorio».

Le postazioni di Acea Energia sorgeranno in via Salvo d’Acquisto, piazza Della Vittoria (Talsano), via Lago di Monticchio, via Sommovigo, via Giuseppe Cannata/piazza Sandro Pertini, via Lago Maggiore, corso Italia (due postazioni), viale Magna Grecia (due postazioni), via Galileo Galilei, via Brigantini.