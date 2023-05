“Lemon and Honey”: domenica 14 maggio torna “MArTA in Musica”

Le contorsioni delle Acrobate, le terracotte figurate del IV sec. a.C. che rappresentano figure femminili in prefetto equilibrio sulle mani, custodite all’interno del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, guidano lo spettatore nell’ultimo appuntamento, prima della pausa estiva, della rassegna “MArTA in MUSICA”.

Gli appuntamenti tra musica e archeologia voluti dal MArTA e dall’Orchestra Magna Grecia, con la cura dei Maestri Maurizio Lomartire e Pierfranco Semeraro del L.A. Chorus, puntano infatti per domenica 14 maggio a raccontare un viaggio sinestetico alla scoperta delle emozioni che proprio la contemplazione dell’arte e il suono delle voci e degli strumenti è in grado di ricreare.

La matineé musicale si chiama “Lemon and Honey”, e grazie a musiche di autori contemporanei come Lauridsen, Poulenc, Bettinelli,Stravinskij, Tavener, Fornabaio, Palestrina, Sisask e Gjeilo, spazierà nella suggestiva coralità occidentale.

Limone e miele come per lenire infiammazioni e dolori e lasciarsi guidare dalle suggestioni e dalle acrobazie dell’anima.

Interprete di questo viaggio sarà il L.A. Chorus diretto per l’occasione dal Maestro Alessandro Fortunato.

Classe 1985, Alessandro Fortunato oltre ad essere direttore di vari cori e ensemble è esperto in musicoterapia ed è attualmente professore d’orchestra all’organo e alla celesta presso la Fondazione Lirico Sinfonica “Teatro Petruzzelli” di Bari.

Il concerto “Lemon and Honey” del L.A. Chorus diretto dal maestro Alessandro Fortunato si svolgerà nella Sala Incontri del Museo Archeologico Nazionale di Taranto , al piano terra dell’ex Convento degli Alcantarini.

Il biglietto per assistere a “Lemon and Honey” di domenica 14 maggio febbraio alle ore 11.45 nell’ambito di “MArTA in MUSICA. Le matinée domenicali” potrà essere acquistato nella sede dell’Orchestra della Magna Grecia (a Taranto, in Via Ciro Giovinazzi n° 28) e su TicketSms: https://www.ticketsms.it/it/event/dHVXM2tu

Ingresso consentito dalle ore 11.15

Inizio ore 11.45

Il costo del biglietto è di euro 8,00.

Info e prenotazioni

Orchestra della Magna Grecia

Front Office: Via Giovinazzi n. 28 a Taranto

Sito web orchestramagnagrecia.it

Tel. + 39 392 91 999 35

All’ingresso del MArTA il giorno del concerto sarà consegnato ad ogni possessore del biglietto del concerto un coupon della validità di una settimana (dalla domenica del concerto evento al sabato successivo) che darà diritto ad un ingresso gratuito al Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Il coupon ha validità dalla domenica del singolo evento concerto fino al sabato successivo e deve essere utilizzato tassativamente entro lo stesso periodo per la prenotazione e per l’ingresso gratuito al Museo Archeologico Nazionale di Taranto inserendo il codice coupon sulla piattaforma e-ticketing del Museo Archeologico Nazionale di Taranto: https://www.shopmuseomarta.it.

L’ingresso al Museo del possessore del coupon è condizionato in ogni caso al numero di posti disponibili nella fascia oraria selezionata.