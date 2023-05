Marina Militare: domenica 21 Maggio la 2^ Passeggiata di Solidarietà

Domenica 21 Maggio 2023 nella cittadina di Grottaglie (TA), con partenza alle 09:00 dallo Stadio Comunale ed arrivo presso la Stazione Aeromobili della Marina Militare, si svolgerà la “2^ edizione della Passeggiata di Solidarietà” aperta a tutti i cittadini.

La manifestazione, organizzata dalla Stazione Aeromobili Marina Militare di Grottaglie, la ASD Atletica Grottaglie e la UISP Taranto APS, in collaborazione con la Fondazione ANT ONLUS e Tutto Sport Taranto, ha il patrocinio della provincia e della città di Taranto e numerosi comuni della provincia di Taranto, nonché del CONI e di Sport e Salute.

L’evento si prefigge lo scopo di raccogliere fondi, con l’obiettivo principale di realizzare un progetto benefico teso all’acquisto di macchinari e competenze utili al miglioramento dell’assistenza medica domiciliare dei malati oncologici della Provincia, seguiti dalla Fondazione ANT Italia ONLUS.

I partecipanti, all’arrivo presso la MARISTAER, avranno la possibilità di visitare le strutture della Base immersi in uno scenario operativo ed avranno la possibilità di vedere da vicino gli aeromobili in dotazione alla Marina Militare nonché di ammirare e rivivere le atmosfere anni ’60 con auto e moto d’epoca.