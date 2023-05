Camera: «Turismo in crescita, potenziamo i servizi»

Il capoluogo ionico si appresta ad accogliere la nuova stagione turistica, con il l’approdo della nave da crociera Celebrity Cruises. Sul tema è intervenuto il responsabile commissione servizi p.a. Casartigiani Taranto, Fabrizio Camera, che pone l’attenzione su una delle problematiche legate al servizio urbano. Nello specifico, evidenzia le criticità del servizio navetta che accompagna i viaggiatori all’aeroporto di Brindisi.

Il responsabile spiega che il servizio «poco pubblicizzato» offre cinque bus che partono da via Mascherpa, durante l’arco giornaliero, attive dal lunedì al sabato. «Purtroppo, le tratte – continua Camera – spesso non coincidono con gli orari dei voli e costringono i viaggiatori a stravolgere i propri programmi. Il servizio di trasporto la domenica non è attivo, giorno in cui la disponibilità dei treni è limitata».

Camera illustra anche le condizioni di disagio in cui versa lo stallo d’attesa. «La fermata non è segnalata – spiega il responsabile – in nessun modo. Inoltre, non c’è neanche una panchina per sedersi e la copertura, che servirebbe soprattutto in caso di condizioni meteo avverse, è altrettanto inesistente. Come se non bastasse, di sera l’illuminazione è assente. Non sono neanche segnalati la presenza dei bus urbani o dei taxi e nelle vicinanze e sono altrettanto assenti i bar o gli infopoint». «Il turista – asserisce il responsabile – che usufruisce del servizio, in assenza di un’opportuna indicazione, non credo abbia la minima idea di quale sia il punto preciso in cui arriva la navetta. Lo stesso vale per l’acquisto dei ticket, non essendoci degli infopoint nelle vicinanze. Si tratta di piccole accortezze che, agli occhi dei turisti e dei cittadini, alimentano opinioni negative sulla città».

Le proposte di Camera: «Credo che in primis si debba migliorare il luogo d’attesa in via Mascherpa. A esempio, si potrebbe istituire un ticket condiviso, il cui costo unico comprenda sia il traposto urbano sia il viaggio verso l’aeroporto. Poi, dovrebbero migliorare gli orari dei viaggi, che dovrebbero essere funzionali ai voli brindisini, così come si dovrebbe istituire il servizio navette anche la domenica».

Camera spiega che questo servizio è stato inaugurato dieci anni fa, dall’ex presidente della Regione Nichi Vendola, gestito da Ctp, poi è diventato privato. «A distanza di tutti questi anni il servizio è rimasto immutato. Mi chiedo come sia possibile puntare al turismo di massa se poi non sono ancora garantiti i servizi essenziali? Bisogna creare – conclude – le condizioni per incrementare il turismo di massa, così come dobbiamo potenziare i servizi già esistenti, come questo». «Non possiamo – conclude solo accontentarci del turismo indotto dalle navi da crociera, dobbiamo essere in grado di sviluppare anche nuove forme attrattive e creare le condizioni affinché i turisti scelgano sempre di più di visitare il nostro territorio e ci tornino con piacere».