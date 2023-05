Massimo Ferrarese commissario per i Giochi del Mediterraneo

Melucci: «Accogliamo favorevolmente la nomina del Governo, pronti a collaborare»

“Apprendiamo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri della nomina del pugliese Massimo Ferrarese a commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto, previsti per il 2026. È una notizia che accogliamo favorevolmente e che ci conforta sulla volontà del Governo a voler proseguire lungo questo percorso.

Siamo pronti a collaborare, confidando nelle riconosciute qualità di Ferrarese come imprenditore, politico e amministratore, affinché il masterplan che così diligentemente abbiamo elaborato possa realizzarsi concretamente, grazie anche alla dotazione finanziaria già predisposta. Confidiamo soprattutto che questa nomina inneschi un ulteriore impegno economico da parte dell’esecutivo nazionale, che nei Giochi deve intravedere, come a noi è già palese, un’occasione di ripartenza per l’intero Meridione e in particolare per Taranto, non certo un semplice evento sportivo.

Da una prima lettura del decreto di nomina, inoltre, è evidente come il comitato Taranto 2026 resti elemento centrale nell’organizzazione dei Giochi, struttura cui lo stesso commissario dovrà rapportarsi trimestralmente e con la quale dovrà definire la programmazione delle opere infrastrutturali occorrenti, primo atto del suo mandato.

Indirettamente, questa prospettiva conferma che il comitato ha svolto il suo compito fino in fondo, mantenendo le prerogative previste dalle norme.”

Lo scrive Rinaldo Melucci, Sindaco del Comune di Taranto e Presidente della Provincia di Taranto.

(foto da https://taranto-2026.it/)