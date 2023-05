Industria Felix, De Luca: «In Campania clima di nuova fiducia in campo imprenditoriale»

«In Campania, rispetto a due anni fa, si percepisce un clima di nuova fiducia in campo imprenditoriale, anche grazie all’Amministrazione regionale che sta mettendo in campo tutti gli strumenti per sostenere il dinamismo del sistema industriale». Il commento è del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto giovedì al 49° evento Industria Felix, sesta edizione della Campania, realizzato a Napoli a Città della Scienza.

«Nel rapporto uno a uno – prosegue il Presidente -, le imprese della Campania sono sempre vincenti, non accade lo stesso se il confronto avviene tra i sistemi industriali. È necessario concentrarsi sull’obiettivo imprescindibile di fare sistema, perché soltanto con una rete forte e sinergica di relazioni tra gli attori, la competizione può risultare vincente. Accanto al progressivo processo di sburocratizzazione, si stanno definendo, di concerto con il sistema delle imprese, nuove linee di aiuto per favorire il credito, la transizione ambientale e digitale e per garantire una formazione del personale adeguata alle necessità degli imprenditori. Il tutto – conclude De Luca – per rendere la Campania una regione sempre più attrattiva per gli investitori nazionali ed esteri».

Nell’occasione sono state premiate le 76 imprese più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili con sede legale in Campania, che hanno partecipato con i vertici aziendali, di cui 33 nella provincia di Napoli, 14 di Salerno, 12 di Avellino, 10 di Caserta e 7 di Benevento.

L’evento è stato organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro in supplemento a Il Sole 24 Ore, in co-organizzazione con Regione Campania (con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Confindustria Campania, Simest (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Plus Innovation, M&L Consulting Group, MCar e MCar Rent.

I saluti sono stati portati da Antonio Marchiello, assessore alle Attività produttive della Regione Campania, Luigi Traettino, presidente di Confindustria Campania, Giuseppe Romano, commissario ZES Campania e Filippo Liverini, componente del Gruppo Credito e finanza di Confindustria. Hanno relazionato sul dossier della Regione Campania Laurent Sansoucy, direttore di OCO Global e Raffaella Farina, direttore generale del dipartimento Sviluppo economico.

Al talk hanno partecipato Marco Gabbiani, senior manager dell’Investment banking di Banca Mediolanum, Giovanni Palasciano, partner di Ria Grant Thornton, Giovanni Riefoli, amministratore e fondatore di Plus Innovation, Silvia Ravani, senior consultant di M&L Consulting Group. Sono intervenuti Fabio Biasini, executive vice presidente Corporate sales di Cerved sulle prospettive della Campania: crescita, rischio e sostenibilità e, durante le premiazioni: i banker di Banca Mediolanum Alfredo Cipullo, Michele Orlando, Vincenzo Procino e Roberto Zenone, il componente del Comitato scientifico di Industria Felix Michele Chieffi, il direttore di Ria Grant Thornton Antonio D’Ambrosio, il partner di M&L Consulting Group Alessandro Mattii, il vice presidente di Sistema Moda Italia di Confindustria Carlo Palmieri e l’ad di MCar Gaetano Pascarella. Hanno moderato i giornalisti Angelo Mellone, vice direttore del Day Time Rai e Maria Soave, caposervizio del Tg1.

Qui di seguito i nomi delle 76 aziende della Campania premiate distinte per provincia in relazione alla sede legale. Napoli (33): Agora S.r.l., Bacom S.r.l., Bioviiix S.r.l., BIT4ID S.r.l., Chimpex Industriale S.p.A., Cnc Tessuti S.r.l., Com-Cavi S.p.A. Multimedia, Community Cooking Leader S.r.l., D&D Italia S.p.A., D’Ambra Vini d’Ischia S.r.l., Defra S.r.l., Dolciaria Acquaviva S.p.A., Generazione Vincente S.p.A., Grastim J.V. S.r.l., Gruppo Tessile Casmik S.r.l., Guerriero Produzione Pelletterie S.r.l., Industry A.M.S. S.r.l., Istituto Diagnostico Varelli S.r.l., Italcoat S.r.l., Kineton S.r.l. Società Benefit, Laer H S.r.l., Laminazione Sottile S.p.A., Live Show Food S.r.l., LRS Trasporti S.r.l., Ludoil Energia S.r.l., Mice S.r.l., Miriade S.p.A., Oepi S.r.l., Okolab S.r.l., Sideralba S.p.A., Synlab Sdn S.p.A., Vincitu’ Group S.r.l., Vincitu’ S.r.l.. Salerno (14): Blumatica S.r.l., Cantine Marisa Cuomo Gran Furor Divina Costiera S.r.l., Cormidi S.r.l., Covo dei Saraceni dei F.lli Savino S.r.l., Euroflex S.p.A., Fisiopharma S.r.l., Flex Packaging AL S.p.A., La Rosina S.r.l., Noschese S.r.l. Società Agricola, Pinto S.r.l., Shopnow S.r.l., Tecnocap S.p.A., Tortora Vittorio S.r.l., Trans Isole S.r.l.. Avellino (12): Acca Software S.p.A., Altergon Italia S.r.l., Bruno S.r.l., Condor S.p.A., D’Agostino Costruzioni Generali S.r.l., E.B.I. Elettromeccanica Bocchino Irpina S.r.l., Gmf Oliviero F.lli S.r.l., HCM S.p.A., Produzione – Tecnica – Partecipazioni – P.T.P. S.r.l., Quintodecimo Società Agricola S.r.l., Sciuker Frames S.p.A., ST Service S.r.l.. Caserta (10): Calzaturificio Dema S.r.l., Casa di Cura San Michele S.r.l., Fusco S.r.l., Infrastrutture e Consolidamenti S.r.l., Lillo S.p.A., Lirsa S.r.l., MD S.p.A., Progest S.p.A., Proma S.p.A., Società Recupero Imballaggi S.r.l.. Benevento (7): Cantina Sociale La Guardiense Società Cooperativa Agricola, Consorzio Stabile Medil S.C.P.A., Coppola S.r.l., Farmaceutici S.V.I.M.A. S.r.l. (Società Vendita all’Ingrosso Medicinali e Affini) S.r.l., I.Me.Va. S.p.A. – Industria Meccanica Varricchio, Relegno S.r.l., Sanav S.r.l..