Grottaglie: rinviato al 2 giugno il concertone

Sarà recuperato venerdì 2 giugno il grande concerto in Piazza Regina Margherita inizialmente previsto per l’1 maggio e rinviato a causa delle avverse condizioni meteo.

Nasce, quindi, “Due Giugno Grottaglie”, un evento dell’associazione GrottOut – Musica e Spettacolo con la produzione esecutiva di AWA Productions ed in collaborazione con Orecchiette nelle ‘Nchiosce, Pro Loco Grottaglie, Gli Amici della Foc’ra, L’Uva Noscia, Sound Live and Band, Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – Onlus – Gruppo di Sostegno di Grottaglie, Lubla e con il patrocinio del Comune di Grottaglie.

“Abbiamo fortemente voluto – spiegano gli organizzatori – recuperare il nostro atteso appuntamento in un giorno di importante rilevanza quale il 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, improntando su di essa l’evento, e creare un logico filo conduttore che leghi tale ricorrenza

alla tematica del lavoro, espresso nell’articolo 1 della Costituzione Italiana, cardine della nostra Repubblica. Il nostro obiettivo – continuano – è quello di coniugare una seria e profonda riflessione al divertimento, attraverso la musica e le parole di ospiti, artisti ed autori che il palco del Due Giugno Grottaglie ospiterà dalle 10:00 del mattino sino a tarda sera. Il due giugno, rappresenterà per Grottaglie, ma non solo, una giornata di festa, di musica e confronti, su una tematica dalle serie sfaccettature, che dirama in molteplici riflessioni. Cogliamo l’occasione – concludono – per ringraziare tutti i nostri partners che continuano a sostenerci”.

Appuntamento, dunque, al Due Giugno Grottaglie, in Piazza Regina Margherita, nel cuore del centro storico della Città delle Ceramiche. L’intero programma dell’evento sarà comunicato nelle prossime settimane.