Laterza: deteneva hashish e marijuana, arrestato minorenne

Ieri pomeriggio, a Laterza, i carabinieri della locale Stazione, hanno arrestato uno studente 17enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo, controllato in una via nei pressi del centro storico, è stato trovato in possesso di circa un grammo di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo hashish. Nel garage della sua abitazione c’erano ulteriori 171 grammi di analoga sostanza stupefacente e sei grammi di marijuana, che il minore ha consegnato agli operanti durante le operazioni. Inoltre, sono stati rinvenuti un bilancino elettronico di precisione e un coltello con lama sporca di sostanza stupefacente, oggetti solitamente utilizzati per il taglio e il confezionamento in dosi dello stesso, destinato allo spaccio al dettaglio.

Il ragazzo, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, dopo le formalità di rito, su diposizione dall’Autorità Giudiziaria per i Minorenni, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.