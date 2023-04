Nevoli: “Il Tecnopolo del Mediterraneo è un progetto del M5, non di Forza Italia”

Di seguito una nota di Francesco Nevoli. “Mi lasciano decisamente perplesso le parole del consigliere regionale di Forza Italia, Massimiliano Di Cuia, il quale rivolge il suo plauso ai parlamentari forzisti grazie ai quali inizierebbe il cammino di Taranto verso lo sviluppo sostenibile e l’innovazione tecnologica con il progetto del Tecnopolo.

In realtà, il comportamento del suo partito, come degli altri che sostengono il Governo di centrodestra in carica, è puramente schizofrenico. Per amore di verità, occorre evidenziare che il Tecnopolo del Mediterraneo fu concepito dal MoVimento 5 Stelle durante il Governo Conte I, con l’intento di realizzare nella nostra città tecnologie verdi, energie rinnovabili e nuovi materiali e si deve a quell’Esecutivo, con la legge di bilancio 2018-2019, lo stanziamento di 9 milioni di euro, ossia di quella dotazione che le parole dell’Avv. Di Cuia sembrano attribuire all’impegno dei parlamentari del suo partito.

Successivamente furono approvati l’atto costitutivo e lo statuto e, grazie all’impegno del Sen. Mario Turco, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri durante il Conte II, fu disposta la proroga delle medesime risorse. Cessata quell’esperienza di Governo, si è registrato il nulla assoluto, se non il vacuo impegno dell’allora Ministro per il Sud Carfagna, all’epoca – appunto – di Forza Italia, di rimettere in pista il progetto.

Ma veniamo al passato più recente: durante l’attuale Governo Meloni il progetto del Tecnopolo è stato definanziato, per cui il Sen. Turco ha presentato un emendamento nel cd. Milleproroghe al fine di ripristinare le risorse, ma questo è stato bocciato a conferma della volontà del centrodestra di affossare l’iniziativa di istituire il centro di ricerca tarantino.

Ora, a distanza di mesi, i parlamentari pugliesi di Forza Italia vengono folgorati sulla via di Damasco e presentano un emendamento per destinare 9 milioni di euro – ossia lo stesso importo stanziato anni addietro – al progetto del Tecnopolo e quel che fa sorridere è che se ne plaudono finanche le gesta! L’auspicio è che i parlamentari del centrodestra pugliese, facendo tesoro dei numerosi errori da loro commessi in questa pur breve esperienza legislativa, piuttosto che rivendicare meriti che non hanno, mettano da parte sterili settarismi ed agiscano nell’interesse esclusivo del nostro territorio individuando progetti freschi ed innovativi, assistiti da nuovi finanziamenti, atteso che dopo il Governo Conte II nulla di inedito è giunto sulle rive dei nostri mari.”