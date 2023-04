Pesantissimo il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla SP 580 fra Ginosa Marina e Ginosa, nel tarantino: tre morti e un ferito. Due auto, per cause da accertare, si sono scontrate frontalmente. Le vittime avevano 27, 30 e 25 anni. Il ferito è stato ricoverato nell’ospedale di Castellaneta, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul luogo della tragedia, i carabinieri, i Vigili del fuoco e il 118.