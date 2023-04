Associazione Giorgio Forever, ampia partecipazione alla “V° Raccolta Sangue”

L’autoemoteca dell’Ospedale SS Annunziata di Taranto, ha sostato per tutta la mattina di giovedì 24 Aprile in Piazza della Vittoria a partire dalle 8 di mattina sino alle 12

Una pregevole iniziativa si è concretizzata giovedì 24 aprile nel pieno centro cittadino di Taranto. Grazie all’impegno dell’USB e dell’associazione FIDAS, con il supporto dell’associazione Giorgio Forever, dei Giardini Virgilio e dell’associazione Giustizia per Taranto, è stata possibile realizzare la “V° Raccolta Sangue” in via Piazza della Vittoria.

L’autoemoteca dell’Ospedale SS Annunziata di Taranto, ha sostato per tutta la mattina a partire dalle 8 di mattina sino alle 12, raccogliendo i volontari che hanno donano il proprio sangue. Un bene prezioso per il bene del prossimo.

Nell’occasione, grazie all’impegno dei Giardini Virgilio, è stata offerta la colazione consistente in un cornetto ed un caffè, a tutti coloro che hanno deciso di donare il sangue ed ha tutto il personale e lo staff del centro trasfusionale, che in modo certosino, ha accolto tutti i volontari. Agli stessi donatori, è stato anche regalato un gadget come omaggio al loro bellissimo gesto d’altruismo verso il prossimo.

I numeri dei donatori sono stati particolarmente consistenti e maggiori rispetto alle precedenti edizioni, il che indurrà gli organizzatori ad una nuova edizione dell’evento, presumibilmente nel prossimo mese di settembre.