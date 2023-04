Industria Felix: nel Nord Est utili per più di 7 aziende su 10 nel post-Covid

Venerdì alla Zignago in provincia di Venezia sarà presentata l’inchiesta di Industria Felix Magazine e Cerved. Per la prima volta imprenditori e manager saranno premiati in fabbrica

Nel post-Covid poco più di 7 aziende su 10 hanno prodotto utili nelle regioni del Nord Est. A trainare la macro regione è il Veneto con il 75% di imprese in utile, seguito dall’Emilia Romagna con il 73,2%, il Trentino Alto Adige con il 73% e il Friuli Venezia Giulia con il 72,1%. È quanto emerge in anteprima dalla maxi inchiesta sui bilanci realizzata da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, e Cerved, che sarà presentata venerdì mattina 14 aprile (ingresso su invito) a Fossalta di Portogruaro, in provincia di Venezia, alla Zignago Holding, in occasione del 48° evento Industria Felix, 7a edizione del Veneto, 5a dell’Emilia Romagna e 4e del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige. Industria Felix cambia paradigma e per la prima volta premia imprenditori e manager in fabbrica, in una delle aziende “locomotiva” del Nord Est pluripremiata fino all’ultima edizione nazionale.

Nell’occasione saranno premiate le 68 imprese più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili con sede legale in Veneto (26), Friuli Venezia Giulia (20), Emilia Romagna (13) e Trentino Alto Adige (9). L’evento è organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale supplemento con Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, col sostegno di Confindustria, con il patrocinio Simest, con le media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con la partnership istituzionale di Regione Veneto, Veneto Lavoro e con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Plus Innovation, M&L Consulting Group e sarà presentato dalla giornalista e conduttrice del Tg1 Maria Soave.

Qui di seguito i nomi delle 68 aziende premiate, che interverranno con i rispettivi vertici, distinte per provincia in relazione alla sede legale.

EMILIA ROMAGNA (13). Bologna (3): Ga.Ma. S.r.l., S.Lj.Co. S.r.l., Wienerberger S.p.A.. Ravenna (3): Maria Cecilia Hospital S.p.A., Orion Engineered Carbons S.r.l., Stafer S.p.A.. Rimini (2): International Food S.r.l., SCM Group S.p.A.. Ferrara (1): C.A.D.F. S.p.A.. Modena(1): Cistelaier S.p.A.. Reggio Emilia (1): Flash Battery S.r.l.. Cesena (1): Herboplanet S.r.l.. Parma (1): Lacertosus S.r.l..

FRIULI VENEZIA GIULIA (20). Udine (10): Aussafer Due S.r.l., Edilpitture del Sal S.r.l., Fibre Net S.p.A., Inn Flex S.r.l., Lignano Pineta S.p.A., M.C.M. S.r.l., Mediterranea S.r.l., Safin S.p.A., Vecchiato Officine Meccaniche S.r.l., Sideco S.r.l.. Trieste (5): Eurospital S.p.A., Innova S.p.A., Logica S.r.L., Policlinico Triestino S.p.A., Trieste Marine Terminal S.p.A.. Pordenone (3): Bofrost Italia S.p.A., Brieda Cabins S.r.l., Cappellotto S.p.A.. Gorizia (2): Domini Legnami S.r.l., Miko S.r.l..

TRENTINO ALTO ADIGE (9). Bolzano (5): A. Loacker S.p.A., Aspiag Service S.r.l., Markas S.p.A., Pohl Immobilien S.r.l., Roefix A.G.. Trento (4): Ferrari F.lli Lunelli S.p.A., I&S Informatica e Servizi S.r.l., Linkotek Trento S.p.A., Mercedes-Benz Lease Italia S.r.l.

VENETO (26). Padova (7): AB Analitica S.r.l., Gibus S.p.A., Interporto Padova S.p.A, Jonix S.p.A., Logo S.R.L., R&I Genetics S.r.L., Tecnolaser S.r.l.. Verona (6): Alluminio di Qualità S.p.A., Calzaturificio Jumbo S.p.A., Grimet S.r.l., Parvis Systems and Services S.p.A., Pedrollo S.p.A., SAT (Surface Aluminium Technologies) S.r.l.. Venezia (4): Albatechnics S.r.l., Deco Med S.r.l., Italbordi S.r.l., San Marco Group S.p.A.. Vicenza (4): Amer S.p.A., Euroristorazione S.r.l., Officina Stellare S.p.A., SICIT Group S.p.A.. Treviso (3): Contarini Vini e Spumanti S.r.l., Idea S.r.l. – Divisione Bagni, Wolverine Italia S.r.l.. Belluno (2): ECS S.r.l., Intersocks S.r.l..

Venerdì i saluti iniziali saranno portati da Stefano Marzotto, presidente di Zignago Holding S.p.A., il talk sarà invece con Marco Gabbiani (Banca Mediolanum), Gianluca Coluccio (Ria Grant Thornton), Giovanni Riefoli (Plus Innovation) e Silvia Ravani (M&L Consulting Group). L’inchiesta sui bilanci depositati sarà a cura dal direttore di IFM Michele Montemurro, mentre lo studio sulle prospettive di crescita, rischio e sostenibilità delle quattro regioni sarà presentato dal senior sales director di Cerved Group Enrico Fulfaro. Interverranno per Banca Mediolanum gli wealth advisor Andrea Fumarola, Monica Lanzi e Gianluca Viero, poi il componente del Comitato scientifico di Industria Felix Michele Chieffi e il partner di M&L Consulting Group Alessandro Mattii. I lavori saranno conclusi dall’Assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari opportunità della Regione Veneto, Elena Donazzan.