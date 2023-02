Legambiente: caldaie a gas? Pezzi da Museo

Una tecnologia vecchia, energivora e per nulla sostenibile. A Bari arriva la campagna d’informazione e sensibilizzazione “Caldaie a gas? Pezzi da Museo” promossa da Legambiente e sviluppata con il supporto del Kyoto Club che intende spingere per spostare i sussidi per le caldaie a gas su tecnologie di riscaldamento sostenibili, chiedere lo stop all’installazione di nuove caldaie a gas fossile dal 2025, smettere di promuovere le caldaie a gas come una soluzione sostenibile, eliminando queste tecnologie da tutti i sistemi incentivanti fin da subito.

In occasione della promozione sul territorio della campagna Caldaie a gas? Pezzi da Museo”, Legambiente Puglia organizza a Bari in piazza Libertà a partire dalle ore 16.00 un flash mob per richiamare l’attenzione su questo tema e per incontrare i cittadini. Per dare loro informazioni sui vantaggi delle pompe di calore, sul pannello solare da appartamento e su tutti gli strumenti disponibili oggi per ridurre costi in bolletta e consumi.

