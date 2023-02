Cosa: “Più sinergia fra Polizia e Polizia Locale”

“Da circa una settimana, finalmente, sono scesi in strada i 70 nuovi agenti della Polizia Locale. Certamente un “toccasana” per la nostra città che ha bisogno di veri e propri presidi lungo le strade, nei quartieri e nei mercati. Ritengo tuttavia che l’impiego di una parte di questi agenti debba essere condiviso con il Questore di Taranto, Dottor Gambino e su questo sono certo che il Comandante del Corpo di Polizia Locale Matichecchia non farà mancare la sua collaborazione.

Da operatore delle Forze dell’Ordine, ritengo che un impiego di una parte di questi nuovi agenti in turni serali e notturni, esclusivamente per il rilevo di incidenti stradali e viabilità, andrebbe a vantaggio del Controllo del Territorio al quale sono deputate le “Volanti” dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Spesso infatti le Volanti della Polizia di Stato sono costrette a rilevare gli incidenti stradali, facendo venire meno la loro funzione principale che è quella della prevenzione e soccorso pubblico oltre che del capillare controllo del territorio. Una sinergia in questo senso andrebbe certamente a favore del bene della nostra comunità”, conclude il consigliere comunale di Taranto Francesco Cosa.

