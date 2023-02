Massafra: vendeva alcolici a minori, sanzionato esercente

Sanzione amministrativa per un esercizio pubblico per aver somministrato bevande alcoliche a due minori, 12 violazioni al codice della strada e 3 giovani del posto segnalati alla locale Prefettura, sorpresi con sostanze stupefacenti del tipo presumibilmente hashish e Marijuana, per uso personale.

E’ questo il bilancio di un servizio di controllo del territorio ad “alto impatto” eseguito dalla Compagnia Carabinieri di Massafra (TA), finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in genere nonché all’abuso di bevande alcoliche.

Durante l’attività è stato sanzionato un esercente di un esercizio pubblico del posto, il quale senza chiedere loro il documento di identità, avrebbe servito bevande a base di alcol a due ragazzi, malgrado questi fossero minorenni, la loro evidente giovane età ha insospettito i carabinieri, che hanno proceduto alla loro identificazione e alla contestazione della prevista sanzione amministrativa al titolare dell’esercizio pubblico.

Sulla strada invece, sono stati controllati vari veicoli e numerose persone, accertando 12 violazioni al codice della Strada.

Tre, invece, sono i giovani segnalati alla Prefettura di Taranto, in quanto sorpresi con modiche quantità di sostanze stupefacenti del tipo presumibilmente hashish e marijuana, finalizzati all’uso personale.

