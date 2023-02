Sanità, Zullo: “Da Governo 4 miliardi in più alla Puglia, Emiliano e Palese non hanno più alibi”

“Il presidente Emiliano e l’assessore alla Sanità Palese ora non hanno più alibi, né possono continuare imprecare contro il Governo nazionale: il CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha deliberato il riparto del Fondo Sanitario Nazionale del 2022 per complessivi 125 miliardi e 216 milioni.

Per la Regione Puglia ci sono 4 miliardi in più rispetto all’anno precedente, risorse importantissime per coprire i maggiori costi dovuti alla pandemia, per completare le campagne vaccinali, ma soprattutto per il recupero delle liste d’attesa.

“Mi auguro che Emiliano e Palese la smettano, quindi, di ricercare sempre altrove (negli ultimi mesi nel Governo Meloni) le responsabilità del loro fallimento, ora hanno più fondi a disposizione li utilizzino per efficientare i servizi sanitari e recuperare le liste di attesa.” Cos? il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo.

