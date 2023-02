Documento strategico del commercio, Forza Italia e Gruppo misto incontrano associazioni

Nota del consigliere regionale di Forza Italia, Massimiliano Di Cuia, e dei consiglieri comunali di Taranto del Gruppo Misto Francesco Cosa, Walter Musillo e Mimmo Festinante.

“Il commercio è un segmento vitale per l’economia della città di Taranto che, tra l’altro, conta non meno di 17 mila occupati. È per questo che abbiamo incontrato i referenti di Confartigianato, Casa Impresa e Confesercenti per discutere sul Piano Strategico del Commercio del Comune di Taranto.

In particolare, le associazioni ritengono -e noi ne condividiamo la posizione- che il documento, così come formulato, determinerà una crescita ingovernabile delle medio-grandi superfici nelle aree periferiche e, al contempo, l’indebolimento delle aree commerciali urbane. Non solo: il rischio è di vedere allontanarsi sempre di più la tanto auspicata crescita dell’offerta commerciale nella città vecchia. Il Borgo rischia seriamente di svuotarsi e di non rappresentare più il salotto della città.

Mancano inoltre tutti i dati per poter fare un’analisi seria e non è possibile non condividere il Piano con le associazioni del settore: per questo abbiamo voluto incontrarle e confrontarci sulle prospettive del commercio nel nostro territorio e più in generale sulla visione di città che vorremmo ridisegnare con il nuovo Piano Urbanistico Generale.

A partire da subito riapriremo la discussione nelle Commissioni Consiliari; ci faremo portavoce delle istanze dei commercianti affinché il Piano Strategico del Commercio diventi un reale strumento di rilancio del commercio cittadino, nella convinzione che il confronto e la discussione sono l’unica via che la politica deve utilizzare per sostenere lo sviluppo delle nostre imprese”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati