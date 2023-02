Canottaggio, squadra femminile Lega Navale di Taranto tra le “Eccellenze Sportive” della Puglia

Importante riconoscimento per la Lega Navale Italiana sezione di Taranto in particolare per la squadra di canottaggio femminile specialità lance a 10 remi a sedile fisso che ha ricevuto il premio di “Eccellenza Sportiva 2022” dalla Regione Puglia – Assessorato allo Sport per la vittoria del Campionato Italiano Assoluto.

Tale riconoscimento è stato concesso grazie alle eccellenti prestazioni sportive di Sabina De Florio, Mariavittoria Gatto, Gabriela Russano, Cosima Pulpo, Adriana Di Cesare, Domenica Crisafi, Pamela Bruno, Samantha Labile, Anna Cirillo, Marina Miceli e al timoniere Luciano Boscaino e prevede l’utilizzo del logo della Regione Puglia sulle maglie delle atlete del canottaggio a sedile fisso della Lega Navale per la nuova stagione.

La squadra femminile al completo insieme con Maria Fiore, Daniela Meli, Anna Mascia, Roseta Cavallo e Daniela Cigliola si è distinta in un anno indimenticabile. Palpabile la soddisfazione di Flavio Musolino, presidente della Lega Navale Italiana Sez. di Taranto che, nel complimentarsi con la squadra e il tecnico prof. Luciano Boscaino, esprime con queste parole il proprio entusiasmo per questo riconoscimento: “Sono davvero soddisfatto del lavoro svolto da tutto il team, questo ci premia per gli sforzi svolti nel 2022 dalla Lega Navale di Taranto. Questo ambito riconoscimento ci vedrà orgogliosi protagonisti della nuova stagione fregiandoci del logo della Regione Puglia sulle nostre divise della squadra di canottaggio femminile a sedile fisso con la dicitura di “Eccellenza Sportiva 2022”, oltre questo avremo anche un importante contributo economico che ci permetterà d’investire ulteriormente nello sport del territorio”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati