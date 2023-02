Pinqua “RInaTA Paolo VI”, progettazione incrociata con il piano “Strada x strada”

Dopo la pubblicazione delle gare per la progettazione di alcuni interventi legati al Pinqua “Ri-Abitare la Città Vecchia”, anche per il Pinqua “RInaTA Paolo VI” proseguono spedite le attività preliminari ai lavori.

Grazie al coordinamento tra le direzioni Urbanistica e Lavori Pubblici, le due pianificazioni destinatarie di finanziamenti per 15 milioni di euro ciascuna stanno procedendo, in particolare a Paolo VI sia in collaborazione con Arca Jonica per quel che riguarda le case popolari, sia soprattutto per la rigenerazione del tracciato viario che si incrocia con il piano “Strada x strada”.

«Nel quartiere Paolo VI – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Giorno – il progetto si propone l’obiettivo di innalzare la qualità dell’abitare, la vivibilità urbana e la coesione sociale. Gli interventi proposti, infatti, mirano all’efficientamento e alla ristrutturazione di numerosi alloggi popolari alla creazione di spazi verdi e orti di comunità compresi tra piazzale della Liberazione, viale della Repubblica, viale 2 giugno e via 4 novembre, la realizzazione di nuove piste ciclabili e il recupero e la rifunzionalizzazione dell’ex mercato coperto in viale della Repubblica. Come detto, tutte le attività di progettazione sono già coordinate con gli interventi previsti in quelle zone dal piano “Strada x strada”».

Si stima che, entro il 2023, verranno concluse le progettazioni definitive per consentire tra fine anno e l’inizio del prossimo l’avvio della cantierizzazione delle aree.

