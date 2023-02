Si è tenuta la riunione del gruppo consiliare del Pd del Comune di Taranto per nominare il nuovo capogruppo. È stata eletta Fatbardha Bianca Boshnjaku. Anche per questo ruolo si è scelta la guida di una donna in nome del rinnovamento che ha avviato il Pd ionico. Al capogruppo uscente, Gianni Liviano, il ringraziamento del gruppo per il lavoro fin qui svolto.

