Laterza: trovato in possesso di un’arma pronta all’uso, arrestato dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Laterza (TA), nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto della criminalità diffusa, hanno arrestato un 43enne del posto, per detenzione abusiva di arma clandestina e munizioni.

Nello specifico, a seguito di una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, i militari hanno rinvenuto e sequestrato una pistola, abusivamente detenuta e nascosta all’interno di un comodino della camera da letto.

I successivi accertamenti sull’arma hanno permesso di accertare che si tratta della fedele riproduzione di una pistola semiautomatica, originariamente a salve, sprovvista di matricola, modificata in arma da sparo, tant’è che la stessa, provvista di un caricatore contenente nr. 5 cartucce calibro 7,65, sarebbe stata pronta all’uso.

Inoltre, per la mancanza della matricola rientrerebbe nella categoria delle cosiddette “armi clandestine”, ovvero quelle armi per le quali non è possibile l’immediata e pronta riconoscibilità a causa dell’alterazione dei dati identificativi.

Il 43enne, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, dopo le formalità di rito, su diposizione dall’Autorità Giudiziaria, è stato associato presso la casa circondariale di Taranto.

