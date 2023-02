La Madonna di Loreto a Martina Franca dal 19 al 26 febbraio 2023

La Madonna di Loreto sarà a Martina Franca dal 19 al 26 febbraio. Il simulacro della Madonna di Loreto giungerà a Martina Franca domenica 19 febbraio, atterrando con un elicottero privato in piazza d’Angiò e successivamente si trasferirà nella chiesa della parrocchia Regina Mundi per la Santa Messa solenne delle ore 11.30 che sarà celebrata da S.E. Mons. Filippo Santoro, Arcivescovo Metropolita di Taranto, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose.

Per un’intera settimana la Madonna di Loreto sarà pellegrina in alcune delle nostre comunità parrocchiali, toccando il centro e la periferia della città, con un ricco programma che si concluderà domenica 26 febbraio. Ogni giorno della settimana sarà dedicato a uno dei cinque sensi, per concludere con il sesto senso, quello dell’amore.

La Madonna pellegrina farà tappa nelle comunità parrocchiali della Basilica di San Martino, Madonna del Carmine, Divino Amore e Sant’Antonio, per una ricca esperienza di sinodalità e devota partecipazione. L’evento è patrocinato dal Comune di Martina Franca.

Il percorso ci aiuterà a riscoprire la bellezza della vita e delle relazioni, per diventare “costruttori” di una società migliore, reale, attuale, come Maria è stata donna del suo tempo.

L’iniziativa è stata organizzata avendo in mente e nel cuore diversi obiettivi, tra i quali soprattutto quello di risvegliare la devozione nei riguardi della Santa Casa di Loreto: la presenza dell’antica chiesa dedicata alla Madonna di Loreto nella Parrocchia Regina Mundi, infatti, testimonia come il suo culto fosse ben radicato nel territorio martinese già dal 1600.

Nel cartellone delle iniziative è prevista, tra gli altri, la presenza di diversi relatori a caratura nazionale, tra cui Sua Eccellenza Mons. Giovanni Tonucci, Arcivescovo delegato Pontificio emerito di Loreto e della Basilica di Sant’Antonio a Padova; padre Ermes Ronchi volto noto per la sua presenza su Rai Uno e per gli innumerevoli testi da lui pubblicati; Mons. Alessandro Greco, Vicario per gli Affari generali della Diocesi di Taranto; l’Arcivescovo di Taranto Mons. Filippo Santoro e l’Arcivescovo Coadiutore di Taranto Ciro Miniero.

