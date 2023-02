Le unità dello Standing Nato Mine Countermeasures Group 2 in sosta a Taranto

Dal 3 al 6 febbraio, la Stazione Navale Mar Grande di Taranto ospita le unità dello Standing Nato Mine Counter-Measures Group 2 (SNMCMG2) per una breve sosta operativa. Il gruppo marittimo multinazionale composto al momento da quattro unità – la “coppia” turca TCG Gungor Durmus (flagship) e TCG Enez, l’unità francese FS Andromede ed il cacciamine italiano Numana – opera e si addestra come una forza integrata, permanentemente disponibile alla NATO con competenze specifiche nella lotta alle mine navali.

Una volta a Taranto, – sede del Commander of Italian Maritime Forces (COMITMARFOR) e del Multi National Maritime-South-Headquarters (HQ MNM-S) – le navi stanno ricevendo il supporto tecnico-logistico dalla Marina necessario per riprendere le attività operative.

Per gli equipaggi e per lo staff operativo del gruppo navale è inoltre garantita la possibilità di accedere alle sistemazioni logistiche della Stazione Navale (quali campi sportivi, palestra, sala teatro, chiesa di Santa Barbara ed aree ricreative) nonché l’opportunità di poter visitare la città “dei due mari” e le sue attrattive quali il Castello Aragonese, il Borgo Antico o la Cattedrale di San Cataldo.

La sinergia messa in campo in favore delle Marine Alleate, unitamente al concreto supporto logistico garantito dalla Seconda Divisione Navale e dalla Marina Militare confermano ancora una volta come l’eccellente livello di cooperazione regionale nell’ambito della sicurezza marittima, oltre a costituire uno dei pilastri su cui si fonda l’Alleanza Atlantica, assuma ancora una maggiore valenza nell’attuale scenario geostrategico.

