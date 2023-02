FdI: Auto spostate e strade non spazzate

“Stiamo ricevendo giuste lamentele da parte di numerosi cittadini per la mancata pulizia notturna delle strade. Infatti è qualche giorno che le strade non vengono pulite perché il servizio è sospeso. Ne ho parlato al Presidente dell’Amiu, in commissione Ambiente, per chiedere lumi e lo stesso ha riferito che è il Comune a decidere il da farsi.

E in attesa che il Comune decida nessuno comunica ai cittadini la sospensione del servizio così che la gente di sera scende, sposta l’auto, gira in cerca di parcheggio altrove e la mattina scopre che tutto è stato inutile perché i mezzi del comune non sono passati a spazzare.

Pertanto, quello che vorremmo sapere dal Comune è alquanto semplice; c’è qualcuno in questa città che ci può dire qualcosa in merito? I cittadini hanno il diritto di sapere qualcosa su questa situazione? Evidentemente no! … perché nessuno si preoccupa di informare i cittadini che la pulizia non viene effettuata per sollevarli dal disagio di dover spostare le proprie auto! … oltre a quello di ritrovare le strade sporche!

Allora possiamo solo pensare che l’amministrazione non sa che pesci prendere e che se ne frega dei cittadini lasciandoli all’oscuro di questa situazione! Allora mi rivolgo al sindaco e a tutta l’amministrazione comunale quotidianamente impegnati nei loro proclami faraonici invitandoli a trovare un secondo del loro prezioso tempo per dare notizie a noi comuni mortali su questo servizio di pulizia che ci riguarda direttamente e che, in quanto cittadini-contribuenti, paghiamo!”, conclude Giampaolo Vietri, Capogruppo Fratelli d’Italia

