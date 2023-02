Ponte sulla Ginosa-Montescaglioso chiuso al traffico

L’Amministrazione provinciale di Taranto, presieduta da Rinaldo Melucci, ha disposto con specifica ordinanza la chiusura di un tratto della strada che collega Ginosa a Montescaglioso (la S.P. 1).

L’arteria viaria interessata dal provvedimento è quella compresa fra l’innesto con la circonvallazione sud di Ginosa e l’innesto con la S.P. 3. Ad aver determinato la decisione di vietare il transito a veicoli e pedoni è stato il repentino peggioramento delle condizioni statiche di uno dei ponti presenti nella zona, il cui movimento franoso potrebbe provocare un cedimento strutturale.

Allo scopo di scongiurare un’eventualità del genere, si è reso necessario interrompere il traffico sulla S.P. in entrambi i sensi di marcia sbarrando totalmente il tratto del ponte e consentendo l’accesso alla zona ai soli frontisti attraverso un percorso alternativo.

La carreggiata resterà interdetta alla circolazione dalla data odierna, 3 febbraio 2023, sino al termine degli interventi finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità. La rilevazione del problema e della conseguente assenza di situazioni in grado di garantire l’incolumità pubblica è stata effettuata dal personale tecnico del Settore Viabilità dell’Ente Provincia nel corso delle ispezioni disposte per la verifica dello stato delle infrastrutture e della rete stradale del territorio.

