Question time al Consiglio Comunale di Taranto

In data odierna è tornato a riunirsi il consiglio comunale di Taranto in modalità question time. In apertura di seduta, il presidente dell’assise, dott. Pietro Bitetti, ha annunciato all’aula le dimissioni da capogruppo del Partito Democratico del consigliere Gianni Liviano.

L’assemblea ha approvato, all’unanimità, due mozioni di Fratelli d’Italia afferenti tematiche sociali di stringente attualità.

Con la prima, presentata dai consiglieri Vietri e Toscano si impegna l’amministrazione comunale a consentire l’accesso ai minori con disabilità ai contesti informali e di svago nel segno della inclusione, della pari dignità e della reciprocità. In questa direzione sono già molteplici le iniziative attuate dall’assessorato ai servizi sociali che vedono in campo, ad esempio, la figura del care leavers. l’Ade, assistenza domiciliare educativa, e i corsi di nuoto riservati proprio ai disabili.

Il secondo atto di indirizzo presentato sempre dai consiglieri Toscano e Vietri, emendato dalla maggioranza, chiede alla giunta comunale di intensificare le azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo con iniziative mirate, come l’installazione di “panchine gialle contro il bullismo” secondo l’omonimo progetto del Ministero dell’Interno e dell’Anci.

Infine, l’aula ha bocciato la mozione presentata dal consigliere Francesco Battista (Lega) ed altri, riguardante il servizio di raccolta dei rifiuti e relativo servizio di raccolta. Ritirate, per maggiori approfondimenti, la mozione riguardante le trivellazioni in mare e l’ordine del giorno relativo alla vertenza ex-Ilva.

