Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto resta aperto 7 giorni su 7

Si rinnova l’appuntamento della prima domenica del mese con ingressi gratuiti in tutti i Musei nazionali. Per l’occasione, anche il Museo Archeologico Nazionale di Taranto MArTA, il prossimo 5 febbraio, parteciperà all’atteso appuntamento mensile, mantenendo, come sempre in occasione delle domeniche gratuite, l’orario 8:30-19:30, con la preziosa collaborazione di tutti i dipendenti del Museo tarantino che, come già accaduto in questi anni, ha consentito, nonostante le note difficoltà, di realizzare progetti, aperture straordinarie e iniziative speciali.

Il personale è, insieme al patrimonio archeologico custodito all’interno delle sale museali, una delle più grandi risorse del Museo – commenta il Direttore Regionale Musei Puglia, Luca Mercuri, delegato dal Direttore Generale Musei, Massimo Osanna, alla direzione del Marta e che ha condotto ieri il tavolo sindacale chiamato a discutere della programmazione annuale dei festivi, ma anche dei progetti di miglioramento che riguarderanno il museo tarantino per tutto il 2023.

Domenica 5 febbraio, dunque, il MArTA rimarrà aperto per tutta la giornata e resterà aperto dalle 9:00 alle 14:00 nelle altre tre domeniche del mese di febbraio.

Si tratta di una rimodulazione oraria temporanea, limitata al periodo in cui l’affluenza dei visitatori è fisiologicamente più bassa – spiega ancora il dott. Luca Mercuri – e scaturita da una indispensabile attività di programmazione su base annuale, tenuto conto che ciascun addetto alla vigilanza, per legge, non può superare nell’anno un certo limite di giornate lavorative festive. A partire dalla prima domenica del mese di marzo, però, tutte le domeniche torneranno ad essere fruibili sia nella fascia del mattino che del pomeriggio. Una soluzione che garantisce l’apertura 7 giorni su 7 di uno dei presidi culturali più importanti del territorio, resa possibile anche grazie allo spirito di collaborazione del personale del MArTA, anche in previsione dell’arrivo, previsto per i prossimi mesi, di nuove risorse umane.

Il Ministero della Cultura sta mostrando grande attenzione a queste criticità ed è al lavoro per attuare lo scorrimento delle graduatorie dell’ultimo concorso per assistenti alla vigilanza, nei tempi più brevi possibili.

Nell’incontro sindacale di ieri è stato concordato, inoltre, un importante rafforzamento dell’offerta per quanto riguarda il servizio di visite guidate e attività didattiche, basato sulla valorizzazione delle competenze dello staff interno e di cui sarà data a breve comunicazione sul sito web del Museo, a beneficio di uno dei target privilegiati della fruizione, quello delle Scuole.

