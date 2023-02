Polizia Locale, arrivano i nuovi agenti: oggi la firma in biblioteca

Saranno per strada già da lunedì prossimo, i nuovi agenti di Polizia Locale che hanno firmato il contratto di assunzione con il Comune di Taranto.

In 61, ma saranno 70 in totale, hanno siglato oggi l’inizio di questo percorso, alla presenza del sindaco Rinaldo Melucci nella biblioteca comunale “Pietro Acclavio”. Erano presenti anche i vertici del corpo di Polizia Locale, oltre l’assessore competente Cosimo Ciraci e i colleghi di Personale, Patrimonio e Lavori Pubblici Francesca Viggiano, Gianni Azzaro e Mattia Giorno, insieme ad alcuni consiglieri comunali.

«È una giornata importante per tutti loro – le parole del primo cittadino – ma anche per la città che dopo almeno 20 anni vede un radicale rinnovamento della Polizia Locale. Poche altre città hanno bandito concorsi pubblici di questa portata, ci confermiamo tra i primi datori di lavoro della città, ma soprattutto eleviamo lo standard qualitativo dei servizi offerti dal corpo. A tutti i neo assunti ho cercato di trasmettere l’importanza del ruolo che svolgeranno, in una città che si proietta verso un futuro ricco di opportunità, ricordando che loro sono il primo riferimento dei cittadini e che, per tanto, dovranno essere orgogliosi e audaci, senza conformarsi verso il basso. Sarà più impegnativo, ma sicuramente gratificante, e in cambio di questo impegno daremo loro sempre il nostro totale supporto».

