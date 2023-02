Maria Di Leo è la nuova Amministratrice Unica di Sanitaservice Taranto

Stamane la direzione strategica di Asl Taranto ha accolto e presentato ufficialmente la nuova Amministratrice Unica di Sanitaservice Taranto, la dottoressa Maria Rosa Di Leo.

Tra i principali obiettivi, la dottoressa Di Leo avrà il compito di procedere con l’attività di rilancio di Sanitaservice jonica, specie per quanto concerne la complessa fase, già avviata, di internalizzazione del 118 che sarà portata a termine con priorità.

“Facciamo i nostri più sentiti auguri alla dottoressa Di Leo, certi della sua professionalità ed esperienza ben consolidata nella precedente direzione di Sanitaservice Brindisi”, dichiarano congiuntamente i direttori strategici, Colacicco, Santoro e Minerba, che hanno accolto stamane in direzione la Di Leo per la presentazione ufficiale alla stampa.

“Ringrazio i direttori per la fiducia e per il sostegno che mi hanno già offerto” – dichiara la nuova Amministratrice Unica di Sanitaservice Taranto – “Ricevo in consegna una società ben organizzata e ben preparata in tutte le sue articolazioni professionali. Abbiamo voglia di fare bene, siamo già al lavoro per procedere e portare a conclusione l’internalizzazione del 118, che ci siamo posti come obiettivo primario e che richiede l’espletamento di una procedura complessa. So di contare sul supporto del mio staff e della direzione strategica di Asl Taranto”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati