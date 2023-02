Furto e incendio di mezzi agricoli, un arresto

La notte di martedì scorso, i carabinieri della Stazione di Marina di Ginosa (TA), hanno arrestato un 40enne del posto, presunto responsabile di furto e incendio di attrezzi e mezzi agricoli.

L’uomo, probabilmente in compagnia di altri complici, avrebbe spostato attrezzi da lavoro e due mezzi agricoli, posizionandoli in un piazzale, per poi darli alle fiamme.

I militari sarebbero nel frattempo giunti, dove l’arrestato aveva lasciato la propria macchina, grazie alla preziosa segnalazione del personale di un istituto di vigilanza, che aveva notato il mezzo incustodito in aperta campagna.

Il successivo arrivo dell’uomo, concomitante con lo sviluppo dell’incendio ed in particolare con l’alzarsi delle fiamme e la conseguente fuoriuscita di fumo, avrebbe, quindi, insospettito i Carabinieri, che grazie a successivi accertamenti, sarebbero riusciti a risalire alla natura dolosa dell’incendio con l’aiuto dei Vigili del Fuoco intervenuti, riuscendo a recuperare due motoseghe e una batteria d’auto, sottratti dall’azienda.

Il 40enne, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, dopo le formalità di rito è stato tratto in arresto e su diposizione dall’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

