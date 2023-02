Bando “GenereinComune”, Anci Puglia, Regione ed enti locali puntano sulla parità

Presentato a Palazzo di Città il bando “GenereinComune”, azione che vede insieme Regione Puglia, Anci Puglia ed enti locali per individuare 60 comuni pilota che abbiano già istituito organi e uffici di parità e che intendono svolgere progetti sperimentali in tema di parità di genere. Alla tappa tarantina ha partecipato l’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli, con il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio e l’assessore al Patrimonio Gianni Azzaro.

«Abbiamo portato il saluto del sindaco, Rinaldo Melucci alla presentazione del bando – ha dischiarato Ficocelli – un’azione che si inserisce nel percorso dell’agenda di genere della Regione Puglia, insieme ad Anci Puglia per l’attuazione del programma di governo. L’obiettivo sarà quello di promuovere azioni di sistema a livello territoriale, comunale o di unioni di comuni, sul tema parità di genere».

Per il tramite dei presenti, l’amministrazione ha ringraziato per la disponibilità lo staff dell’Anci Puglia e della Regione, in particolare Luciana Laira, sindaca di Putignano e referente per le politiche di genere dell’Anci e Annalisa Bellino, dirigente della sezione per l’attuazione delle politiche di genere.

