Ex Ilva, Turco (M5S): «Anche Arpa Puglia chiede Viias. Taranto non merita lo scudo penale»

«Quest’oggi durante l’audizione presso la commissione industria del Senato, Arpa Puglia ha affermato la necessità di assoggettare ex Ilva alla Viias (Valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario), al fine di prevenire danni all’ambiente circostante e alla salute dei cittadini.

Come MoVimento 5 Stelle siamo soddisfatti di vedere che le istituzioni preposte ai controlli, ai vari livelli, iniziano a guardare nell’unica direzione possibile, volendo introdurre misure preventive che garantiscono maggiore tutela e sicurezza di un territorio martoriato da troppo tempo.

Chiediamo, pertanto, che il governo accolga la proposta di legge del M5S contenente la Viias, già depositata in Senato da tempo. Attuare questo sistema di prevenzione significherebbe anteporre la valutazione di rischio ambientale e sanitario e non posporla come avviene oggi, quando purtroppo il danno è compiuto. In più, chiediamo che questo sia esteso a tutti i siti industriali d’interesse strategico nazionale a forte impatto ambientale e sanitario.

Lo strumento della Viias è fondamentale per realizzare processi produttivi realmente ecosostenibili. In particolare, a Taranto, introdurre questa misura accanto alla revisione degli inquinanti di cui al D.Lgs. 155/2010 in armonia con le raccomandazioni Oms, significherebbe dar vita a un nuovo modello produttivo realmente green per il Paese.

In simmetria alle considerazioni espresse da Arpa Puglia, ribadiamo la nostra ferma contrarietà alla reintroduzione dello scudo penale in favore del siderurgico di Taranto. È arrivato il momento di attuare la transizione ecologica, ed è proprio alla politica e alle istituzioni che tocca compiere il primo passo: il Governo Meloni se ne faccia una ragione». Lo afferma in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle.

