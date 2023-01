Taranto: incendio in abitazione al Borgo, morta una 82enne

Un’anziana di 82 anni è morta questo pomeriggio a Taranto a causa di un incendio divampato per cause da accertare nella sua abitazione al nono piano di un palazzo in piazza Giovanni XXIII, al Borgo.

Nonostante l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco, allertati dalla figlia, che abita al piano di sotto dello stesso stabile e che ha notato il fumo e le fiamme, il corpo della donna è stato trovato carbonizzato.

Lo stabile interessato dal rogo e quello attiguo sono stati evacuati. Sul posto anche carabinieri, Polizia e Polizia Locale.

