Riunione del Consiglio Comunale di Taranto

Con 11 punti iscritti all’ordine del giorno, si è riunito nel pomeriggio di oggi, il Consiglio Comunale di Taranto. Lavori aperti con la dichiarazione della consigliera Patrizia Mignolo che ha annunciato la propria adesione al gruppo consiliare “Con” in piena sintonia con il sindaco Melucci e il programma elettorale della coalizione di maggioranza.

L’assemblea cittadina ha eletto il nuovo presidente della commissione garanzia e controllo a seguito delle dimissioni del consigliere Di Cuia (Forza Italia). Il nuovo presidente è Francesco Battista (Lega) eletto con 18 voti a favore.

L’assise ha deliberato favorevolmente la proposta di inserimento del Mudit, il “Museo degli illustri tarantini e casa di Cesare Giulio Viola” nell’elenco del patrimonio indisponibile del civico ente e il trasferimento della sua gestione alla direzione cultura, sport ed eventi. Contestualmente è stato anche approvato il regolamento di gestione con un emendamento bipartisan che dispone l’ingresso gratuito delle scolaresche e dei ragazzi inseriti nelle strutture di protezione sociale.

Approvati anche il regolamento comunale che disciplina l’accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali e quello che riguarda il gruppo comunale dei volontari della protezione civile. Il consiglio ha dato l’ok alla variante urbanistica per le aree tipizzate D9 e D11 al fine di uniformare le aree compromesse da interventi costruttivi finora non regolamentati. Disposto il rinvio del pagamento dal 31 gennaio al 31 marzo del canone per l’occupazione delle aree mercatali e l’imposta sulla pubblicità.

All’unanimità l’assemblea municipale ha designato i componenti interni della commissione toponomastica. Sono stati eletti tre consiglieri di maggioranza: Boshnjaku(Pd), Fornaro (Con), Patano (Riformisti per la Puglia) e due di minoranza: Cosa e Festinante (Patto popolare).

Rinviato, su proposta della direzione proponente per gli opportuni approfondimenti di natura tecnica, il punto numero 7 iscritto all’ordine del giorno concernente il documento strategico del commercio. Con le stesse motivazioni, sono stati rinviati anche i punti relativi all’istituzione dell’imposta di soggiorno, il progetto di larga massima relativo alla demolizione e contestuale ricostruzione di due fabbricati da destinare ad albergo e l’aggiornamento dei valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini Imu.

