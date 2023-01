Eletto Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto

Sabato 28 gennaio si sono concluse le operazioni di voto per l’elezione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto.

Alla chiusura del seggio, allestito in Tribunale presso l’Aula Miro, la Commissione elettorale ha comunicato il numero dei voti ricevuti da ognuno dei 57 candidati, per poi ritirarsi in camera di consiglio.

Alla sua conclusione sono stati dichiarati eletti Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Taranto gli Avvocati Giovanni Cigliola, Fabrizio Todaro, Egidio Albanese, Francesco D’Errico, Raffaele Di Ponzio, Antonella Semeraro, Francesca Fischetti, Stefania Di Stefano, Carlo Raffo, Mirella Casiello, Emanuele Altamura, Gabriella Barcariol, Eleonora Coletta, Donato Antonio Muschio Schiavone, Vincenzo Monteforte, Silvia Conte, Giovanni Albano, Angelo Fanelli, Paola Perrone, Daniele Sacco e Luigia Brunetti.

Il Consigliere eletto “anziano” ora dovrà convocare ex Lege la prima riunione del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto che provvederà ad eleggere le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

