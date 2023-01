Dimissioni Gianni Liviano da capogruppo del PD

“Con grande rispetto verso tutti, ma avendo deciso di non partecipare al congresso del partito democratico e di non tesserarmi, ho rassegnato oggi le mie dimissioni da capogruppo del PD in consiglio comunale.

In questa fase congressuale, rimettere il mandato nelle mani del gruppo consiliare, mi è sembrata una forma di correttezza verso gli amici e le amiche che in questi giorni si stanno confrontardo per costruire il futuro del partito democratico.

A tutti e a ciascuno dei componenti del PD va il mio augurio di raggiungimento dei successi migliori e la mia gratitudine per la fiducia che in questi mesi mi hanno accordato”, scrive Liviano in una nota.

