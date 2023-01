Confronto in Confindustria, Usb non convocata

“Nonostante la nostra richiesta sia stata inoltrata per tempo, ben otto giorni fa, non abbiamo ricevuto nessuna risposta, e dunque non saremo presenti all’incontro previsto per oggi alle 14.00 presso la sede romana di Confindustria.

Unica organizzazione sindacale assente, dal momento che invece sono stati convocati Fim, Fiom, Uilm e Ugl.

Vale la pena ricordare che il nostro sindacato, tra dipendenti di Acciaierie d’Italia, lavoratori ex Ilva in Amministrazione Straordinaria e appalto, conta circa 1.800 iscritti.

Non convocare un’organizzazione con questi numeri, significa assumere un comportamento che calpesta letteralmente il diritto ad essere rappresentati, attraverso il proprio sindacato, dei lavoratori che appunto ripongono la loro fiducia nell’Unione sindacale di Base. La parte pubblica, sebbene non maggioritaria, esiste. Batta dunque un colpo in difesa dei principi alla base della democrazia.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Urso, ha di recente invitato a cercare di creare un rapporto con l’azienda; pur con le migliori intenzioni, direi che è difficile, quando si mostra totale chiusura come in questo caso, e strafottenza ancora una volta nei confronti dei lavoratori.

Come può il Governo Meloni dare credibilità a questi personaggi? Quale dialogo e quale rapporto si possono instaurare con chi violenta sistematicamente i principi costituzionali alla base della democrazia? scrive Franco Rizzo Esecutivo Confederale Usb.

