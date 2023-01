Campagna 2023 per sterilizzazione gratuita dei cani

Edizione 2023 per la campagna di sterilizzazione gratuita dei cani di proprietà. Fino alle 12 del prossimo venerdì 3 marzo, infatti, sarà possibile presentare le domande per accedere a questa misura, a totale carico del Comune di Taranto per un numero limitato di soggetti.

«Anche quest’anno prestiamo la dovuta attenzione al controllo della popolazione canina – ha spiegato Laura Di Santo, titolare dell’assessorato all’Ambiente che gestisce l’iniziativa – e come accaduto nelle precedenti edizioni garantiremo l’intervento di sterilizzazione per i primi 117 cani in graduatoria.

È un altro tassello del più ampio progetto dell’amministrazione Melucci per prendersi cura dei nostri amici a quattro zampe, che contempla anche le iniziative che riguardano i gatti, presentate recentemente insieme con Asl, e l’istituzione della figura del garante per la tutela degli animali».

Destinatari sono i cittadini proprietari di cani regolarmente microchippati e iscritti in anagrafe canina: potranno presentare domanda avvalendosi del modulo disponibile sul sito internet dell’ente (https://bit.ly/3wwoE0V), dove si trova anche l’avviso.

Gli interventi saranno effettuati da medici veterinari che manifesteranno la loro disponibilità, iscrivendosi in una short list creata attraverso un altro avviso pubblico (domande presentabili fino alle 12 di venerdì 10 febbraio, tutti i dettagli sono disponibili alla pagina https://bit.ly/3WzQPqt).

Le sterilizzazioni saranno distribuite equamente tra i veterinari che faranno domanda.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati