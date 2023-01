Pino Gesmundo confermato Segretario Generale della Cgil Puglia

Il XIII Congresso della Cgil Puglia ha confermato Pino Gesmundo Segretario generale della confederazione regionale. A chiudere la due giorni di lavori – che ha visto impegnati oltre 200 delegati in rappresentanza di tutte le categorie e le Camere del Lavoro della Puglia – è stato il Segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Confermati nella segreteria regionale anche gli uscenti Dino Testini e Filomena Principale.

Nel sottolineare il contributo della platea dei delegati per il contributo di idee e proposte, di analisi sul contesto economico e politico oltre che di azioni per rafforzare l’organizzazione in Puglia arrivato dalla due giorni di lavori congressuali – Gesmundo ha ringraziato per la fiducia ricevuta. “Abbiamo di fronte un periodo complesso, anche nel nostro territorio, dare risposte ai bisogni e alle istanze del mondo del lavoro, di chi un lavoro lo cerca, ai pensionati. Sul piano personale nonostante le difficoltà sono sereno perché so che affronteremo questo lavoro insieme e uniti, come ha dimostrato ancora una volta questo nostro congresso. Tutto il gruppo dirigente della Cgil pugliese ha passione e competenza per farsi carico delle sfide che abbiamo di fronte. Soprattutto forti delle nostre piattaforme, dei nostri programmi, del radicamento territoriale che ci caratterizza”.

