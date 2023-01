Milleproroghe, Turco (M5S): «Chiesta proroga finanziamento Tecnopolo Taranto»

«Con un emendamento al Dl Milleproroghe a mia firma depositato in Senato, il MoVimento 5 Stelle ha espresso la necessità di prorogare al periodo 2023-2024 il finanziamento per un totale di 9 milioni di euro in favore del Tecnopolo del Mediterraneo di Taranto, istituito dal governo Conte.

Dopo l’approvazione dello Statuto da parte della Corte dei Conti e i ritardi accumulati dal Governo Draghi sulla nomina della governance, più volte sollecitata, ci aspettiamo un pieno sostegno da parte di Palazzo Chigi su un progetto fondamentale per la riconversione economica, sociale e culturale del capoluogo ionico.

Al fine di assicurare l’operatività della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile» è necessario, pertanto, prorogare il finanziamento già concesso e procedere alla nomina della governance. Non si tratta di ulteriori risorse economiche, ma di differire i termini del finanziamento in modo da realizzare le condizioni necessarie alla sua funzionalità».

Lo afferma in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati